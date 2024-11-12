Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Thăng Long, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý, giám sát, theo dõi đôn đốc thầu phụ, nhà cung cấp.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về an toàn kỹ thuật, mỹ thuật công trình phụ trách.

- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công.

- Giám sát thi công phần thô, nội thất theo từng Dự án, Công trình của Công ty.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách.

- Đại diện cho công ty tại công trình - Nhận, kiểm tra số lượng vật tư tại công trình

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc, nội thất.

- Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát các công trình hoàn thiện nội thất.

- Khả năng đọc hiểu bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Có khả năng chịu được áp lực, phối hợp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12 – 15 triệu VNĐ tuỳ theo năng lực của ứng viên+ thưởng công trình

- Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương chính thức.

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Chương trình du xuân đầu năm và Teambuilding...

