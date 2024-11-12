Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Thăng Long, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý, giám sát, theo dõi đôn đốc thầu phụ, nhà cung cấp.
- Chịu trách nhiệm toàn bộ về an toàn kỹ thuật, mỹ thuật công trình phụ trách.
- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công.
- Giám sát thi công phần thô, nội thất theo từng Dự án, Công trình của Công ty.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách.
- Đại diện cho công ty tại công trình - Nhận, kiểm tra số lượng vật tư tại công trình

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc, nội thất.
- Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát các công trình hoàn thiện nội thất.
- Khả năng đọc hiểu bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Có khả năng chịu được áp lực, phối hợp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12 – 15 triệu VNĐ tuỳ theo năng lực của ứng viên+ thưởng công trình
- Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương chính thức.
- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- Chương trình du xuân đầu năm và Teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên

Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 104D, ngõ 1 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

