Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN
- Hà Nội: B5/D7, Ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Giám sát và quản lý quá trình thi công xây dựng tại công trường
Kiểm tra và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật
Lập kế hoạch, phân công và điều phối nhân lực, vật tư, thiết bị thi công
Theo dõi tiến độ thi công và báo cáo định kỳ cho ban quản lý dự án
Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh
Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường
Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến công trình
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức chuyên môn về Xây dựng, kiến trúc
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
