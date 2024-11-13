Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Giám sát dự án/công trình/thi công

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B5/D7, Ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giám sát và quản lý quá trình thi công xây dựng tại công trường
Kiểm tra và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật
Lập kế hoạch, phân công và điều phối nhân lực, vật tư, thiết bị thi công
Theo dõi tiến độ thi công và báo cáo định kỳ cho ban quản lý dự án
Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh
Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường
Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến công trình

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức chuyên môn về Xây dựng, kiến trúc
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực. từ 15-30 triệu
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 73 Khúc Thừa Dụ - Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

