Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B5/D7, Ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giám sát và quản lý quá trình thi công xây dựng tại công trường

Kiểm tra và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật

Lập kế hoạch, phân công và điều phối nhân lực, vật tư, thiết bị thi công

Theo dõi tiến độ thi công và báo cáo định kỳ cho ban quản lý dự án

Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh

Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường

Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến công trình

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức chuyên môn về Xây dựng, kiến trúc

Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực. từ 15-30 triệu

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

