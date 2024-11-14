Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Dự toán và bóc tách khối lượng công trình

Tổ chức mời thầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

Lập kế hoạch đấu thầu.

Đánh giá về nguyên liệu, vật liệu, hồ sơ dự toán.

Lập kế hoạch thi công nội thất Khách sạn, tòa nhà.

Tổ chức giám sát tiến độ, giám sát chất lượng thi công điện + nước

Tổ chức giám sát tiến độ, giám sát chất lượng thi công khác như đồ gỗ, tường, cây xanh...

Tổ chức giám sát thi công trên công trình.

Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật công trình

Từ 3 năm kinh nghiệm làm Giám sát thi công cho Chủ đầu tư xây dựng, dự án toà nhà, khách sạn

Đã triển khai mảng thi công nội thất khách sạn (4 sao trở lên) bắt buộc

08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: 15.000.000 – 20.000.000đ

Tham gia BHXH - BHYT - BHTN.

Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng lễ/ tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin