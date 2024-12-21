Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Ngày đăng tuyển: 21/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40 đường 62, Khu phố 1, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động thi công hàng ngày tại hiện trường, cập nhật thông tin và lưu vào nhật ký công trình.
Là đầu mối chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình thi công.
Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thi công theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Phối hợp các bên liên quan lập biên bản nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành xây dựng, kiến trúc hoặc các ngành có liên quan
01 năm kinh nghiệm giám sát thi công các công trình Nội thất
Có khả năng đàm phán, thương lượng
Xử lý và giải quyết vấn đề

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tháp S1, số 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

