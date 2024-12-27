Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
- Hà Nội: Số 65 đường số 7, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
Lập kế hoạch và biện pháp thi công
Điều phối, làm việc với các nhà thầu phụ trong việc cung ứng vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư, tiến độ, điều khoản hợp đồng.
Tổ chức, triển khai kế hoạch thi công, giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.
Kiểm soát tốt các vấn đề phát sinh và các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án
Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.
Lập các hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư
Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí Giám sát các công trình Nội thất, trong lĩnh vực thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất (ưu tiên dự án văn phòng)
Giao tiếp/Tương tác tốt với các bộ phận nội bộ công ty, ban quản lý dự án
Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án
Tiếng Anh chuyên ngành Thi công phục vụ công việc, đọc bản vẽ.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ khác: Theo luật lao động.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động và trẻ
Các chương trình nội bộ: Teambuild, Year And Party...
