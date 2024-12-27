Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Giám sát thi công nội thất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 65 đường số 7, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Lập kế hoạch và biện pháp thi công
Điều phối, làm việc với các nhà thầu phụ trong việc cung ứng vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư, tiến độ, điều khoản hợp đồng.
Tổ chức, triển khai kế hoạch thi công, giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.
Kiểm soát tốt các vấn đề phát sinh và các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án
Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.
Lập các hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư
Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí Giám sát các công trình Nội thất, trong lĩnh vực thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất (ưu tiên dự án văn phòng)
Giao tiếp/Tương tác tốt với các bộ phận nội bộ công ty, ban quản lý dự án
Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án
Tiếng Anh chuyên ngành Thi công phục vụ công việc, đọc bản vẽ.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Bao gồm tiền lương cơ bản, tiền tăng ca ngoài giờ, tiền thưởng dự án
Các chế độ khác: Theo luật lao động.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động và trẻ
Các chương trình nội bộ: Teambuild, Year And Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh Dist, Ha Noi Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-thi-cong-noi-that-thu-nhap-15-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job273305
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Pro Company
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
1.3 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Design And Construction Associates
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Studio8 Viet Nam
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm