Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn hộ Homyland Riverside, 403A Đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 500 - 800 USD

• Khảo sát, Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn.

• Giám sát thi công và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại công trường.

• Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật cũng như tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

• Thực hiện các đánh giá chất lượng và kiểm tra an toàn trong quá trình thi công, chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu thanh toán, hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công.

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và nhà đầu tư khi cần thiết.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Thiết kế và Giám sát thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng chuyên ngành.

• Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và tài liệu bằng tiếng Anh.

• Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

• Sẵn sàng đi công trình và làm việc theo lịch trình linh hoạt.

• Có kiến thức về các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến năng lượng tái tạo.

• Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Tại Công Ty CP Clean Energy Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Clean Energy Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin