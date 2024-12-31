Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần AVT International
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công Ty Cổ Phần AVT International

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty Cổ Phần AVT International

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khảo sát, kiểm tra hiện trạng, lập kế hoạch tiến độ thi công.
• Làm bảng mẫu vật liệu theo từng dự án.
• Tham gia họp và nắm bắt hồ sơ và thi công của dự án theo bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, khối lượng hạng mục và biện pháp thi công được giao.
• Kiểm tra, giám sát và đảm bảo tiến độ và chất lượng các đơn đặt hàng theo số lượng & tiến độ được giao (bao gồm hàng hóa sản xuất tại xưởng).
• Làm thủ tục đăng ký thi công công trình theo yêu cầu của địa điểm thi công.
• Liên lạc, sắp xếp thời gian biểu với các nhà thầu phụ & công nhân thi công theo tiến độ của dự án.
• Triển khai các công tác lắp đặt, thi công, hoàn thiện trên công trình, đảm bảo đúng đủ các hạng mục công việc và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.
• Kiểm tra và nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào.
• Làm báo cáo ngày, báo cáo tuần & tháng (nếu có) cho dự án bằng Aecis app và xác định các rủi ro trong thi công; tiến hành đánh giá, kiểm soát về chất lượng và an toàn.
• Kiểm tra và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công trường, tác phong làm việc.
• Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo PM các vấn đề hay phát sinh ở công trình, phối hợp các bộ phận liên quan để giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, tối ưu.
• Kiểm tra và đảm bảo tiến độ, chất lượng, lắp đặt các hạng mục được giao và chịu trách nhiệm kỹ thuật các hạng mục thi công tại công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần AVT International Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AVT International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần AVT International

Công Ty Cổ Phần AVT International

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

