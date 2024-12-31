Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Khảo sát, kiểm tra hiện trạng, lập kế hoạch tiến độ thi công.

• Làm bảng mẫu vật liệu theo từng dự án.

• Tham gia họp và nắm bắt hồ sơ và thi công của dự án theo bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, khối lượng hạng mục và biện pháp thi công được giao.

• Kiểm tra, giám sát và đảm bảo tiến độ và chất lượng các đơn đặt hàng theo số lượng & tiến độ được giao (bao gồm hàng hóa sản xuất tại xưởng).

• Làm thủ tục đăng ký thi công công trình theo yêu cầu của địa điểm thi công.

• Liên lạc, sắp xếp thời gian biểu với các nhà thầu phụ & công nhân thi công theo tiến độ của dự án.

• Triển khai các công tác lắp đặt, thi công, hoàn thiện trên công trình, đảm bảo đúng đủ các hạng mục công việc và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

• Kiểm tra và nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào.

• Làm báo cáo ngày, báo cáo tuần & tháng (nếu có) cho dự án bằng Aecis app và xác định các rủi ro trong thi công; tiến hành đánh giá, kiểm soát về chất lượng và an toàn.

• Kiểm tra và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công trường, tác phong làm việc.

• Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo PM các vấn đề hay phát sinh ở công trình, phối hợp các bộ phận liên quan để giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, tối ưu.

• Kiểm tra và đảm bảo tiến độ, chất lượng, lắp đặt các hạng mục được giao và chịu trách nhiệm kỹ thuật các hạng mục thi công tại công trình.