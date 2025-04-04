Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Kim Bôi

- Hà Nội, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận giáo án, script, và bài giảng có sẵn từ công ty.
(Không bắt buộc) Chủ động tìm hiểu thêm về chủ đề giảng dạy trong buổi chuyên đề để dẫn chương trình được tốt hơn.
Rehearse/Chạy thử chương trình với BTC.
Quản lý lớp học, đảm bảo an toàn và sự tham gia của học sinh. Báo cáo tình hình và công tác lớp học tới quản lý trại hè.
Lắng nghe, trò chuyện và kết nối giúp các con có một mùa trại hè đáng nhớ.
Thực hiện liên lạc với phụ huynh trong các trường hợp cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm MC, giáo viên, tourguide hoặc có kinh nghiệm đứng lớp với quy mô từ 30-100 người trở lên. Ứng viên chưa từng hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục sẽ được bồi dưỡng miễn phí trước buổi chuyên đề.
Có kinh nghiệm hướng dẫn các chương trình dã ngoại/trại hè qua đêm là một lợi thế.
Public speaking tốt, khả năng xử lí tình huống khéo léo.
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, yêu thích công việc giảng dạy, chia sẻ kiến thức.
Thông minh, chăm chỉ, tử tế.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng nóng (nếu có). Lịch trại sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Có cung cấp chứng nhận certificate dành cho Giáo viên.
Hệ thống giáo án, giáo cụ có sẵn, giáo viên không phải chuẩn bị mỗi khi lên lớp.
Được cover toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại. Khuôn viên tổ chức trại hè là các villa 4 sao với đầy đủ tiện nghi, có bàn Billiard, bể bơi, sân đá bóng, sân khấu, BBQ ngoài trời.
Được tiếp xúc, lắng nghe và trò chuyện cùng 2000+ em nhỏ từ 6-18 tuổi, cùng BTC kiến tạo một mùa hè đáng nhớ cho các em.
Môi trường năng động, nhân văn và tràn đầy nhiệt huyết. Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, cùng nhau tạo ra những giá trị thật cho trẻ em, gia đình và nhà trường.
Cơ hội ký hợp đồng dài hạn và trở thành giáo viên chính thức, nếu chứng minh được năng lực.
Những quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động Việt Nam và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

