Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1038 Đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Chánh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Chuẩn bị kế hoạch giảng dạy theo nội dung bài giảng đã được nhà trường soạn thảo trước khi lên lớp. Thảo luận với giáo viên đồng giảng những hoạt động và trò chơi cho lớp học Chuẩn bị tài liệu cho bài giảng, chuẩn bị tài liệu cho họp phụ huynh định kỳ Giảng dạy những lớp Kindergarten Tham gia buổi họp phụ huynh vào cuối mỗi khóa Tham gia chuẩn bị và điều hành các chương trình ngoại khóa. Thực hiện liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh (nếu cần) Giúp đỡ và quan tâm đến học sinh, đảm bảo học sinh học vui và tiến bộ. Tham gia các chương trình đào tạo nhân sự và kỹ năng mềm cho trung tâm tổ chức.

Chuẩn bị kế hoạch giảng dạy theo nội dung bài giảng đã được nhà trường soạn thảo trước khi lên lớp.

Thảo luận với giáo viên đồng giảng những hoạt động và trò chơi cho lớp học

Chuẩn bị tài liệu cho bài giảng, chuẩn bị tài liệu cho họp phụ huynh định kỳ

Giảng dạy những lớp Kindergarten

Tham gia buổi họp phụ huynh vào cuối mỗi khóa

Tham gia chuẩn bị và điều hành các chương trình ngoại khóa.

Thực hiện liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh (nếu cần)

Giúp đỡ và quan tâm đến học sinh, đảm bảo học sinh học vui và tiến bộ.

Tham gia các chương trình đào tạo nhân sự và kỹ năng mềm cho trung tâm tổ chức.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, hoặc các nghành có liên quan tiếng Anh. Có chứng chỉ giảng dạy (đối với ứng viên học ngành ngoài sư phạm). Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, hoặc các nghành có liên quan tiếng Anh.

Có chứng chỉ giảng dạy (đối với ứng viên học ngành ngoài sư phạm).

Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được tham gia các khóa đào tạo về lĩnh vực trung tâm tiếng Anh. Công việc ổn định, lâu dài. Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái. Các chế độ khác theo chế độ của tập đoàn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo về lĩnh vực trung tâm tiếng Anh.

Công việc ổn định, lâu dài.

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.

Các chế độ khác theo chế độ của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin