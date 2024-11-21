Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PRINCETON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Giảng dạy tiếng Anh theo chương trình có sẵn

• Theo dõi và đánh giá quá trình học, đưa ra feedback cho từng học viên.

• Hỗ trợ giải đáp kiến thức của học viên trong khóa học, chấm chữa BTVN.

• Báo cáo cập nhật công việc theo quy định và khi được yêu cầu

• Tham gia các buổi đào tạo, nâng cao kỹ năng sư phạm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• BẮT BUỘC có chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 (Không kỹ năng nào dưới 6.5); Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, có Accent Mỹ - Anh rõ ràng;

• BẮT BUỘC có bằng sư phạm ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh kèm chứng chỉ sư phạm; chấp nhận sinh viên ngành sư phạm đang chờ bằng tốt nghiệp.

• Kinh nghiệm giảng dạy IELTS theo nhóm ít nhất 6 tháng trở lên là lợi thế.

• Khả năng truyền đạt tốt, kỹ năng quản lý lớp tốt; Tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm cao với công việc; Tâm huyết, yêu dạy học, thực sự mong muốn học viên tiến bộ.

• Cam kết gắn bó với lớp học và học viên trong suốt quá trình học

• Quy trình đào tạo bao gồm 1 buổi dạy thử (không lương) trước khi làm việc chính thức

Tại CÔNG TY TNHH PRINCETON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh, đẩy đủ chế độ BHXH-BHYT; ngoài ra còn thêm khoản thưởng cho hiệu quả lớp học và dự án khác mỗi tháng

• Lịch làm việc linh hoạt, được sắp xếp theo mong muốn (phù hợp với yêu cầu công việc).

• Được đào tạo cả về phong cách giảng dạy và chuyên môn Tiếng Anh.

• Môi trường làm việc cầu tiến, nhiệt huyết, năng động, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ

• Thưởng lễ, tết và ngày Nhà giáo, tham gia các buổi đi du lịch, team building, year-end party hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRINCETON VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRINCETON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.