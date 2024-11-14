Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Giáo viên tiếng Anh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, đã có sẵn giáo trình.
- Giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy cho 1 khoá học khoảng 40-80 giờ.
- Thời gian 1 buổi: 2 giờ. 2 buổi/tuần
- Đối tượng học viên: Người đi làm.
- Số lượng học viên: 1 học viên (Lớp học riêng VIP)
- Dạy offline trên lớp. Tại các địa điểm theo thỏa thuận. Có thể lựa chọn tại:
+ Khu vực: Khu trung tâm TP. HCM gồm các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, Bình Thạnh; Khu Đông T
Thời gian làm việc: Giáo viên tự sắp xếp với lớp (ưu tiên sáng & chiều T2345)

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1982 - 2002.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm & xây dựng.
- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng.
- Ưu tiên có chứng chỉ Tiếng Anh: IELTS từ 7.0, TOEIC từ 800 (Hoặc trình độ tương đương). Tốt nghiệp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương đương: TESOL, CELTA,...
- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tuỳ thuộc vào năng lực: 400.000 VNĐ - 550.000 VNĐ/ca (2h dạy)
400.000 VNĐ - 550.000 VNĐ
- Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.
- Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.
- Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 10 Ngách 49 Ngõ 64 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

