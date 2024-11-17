Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/25 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp giảng dạy lớp học. Số lượng học viên dao động từ 5 - 12 học viên/ lớp tuỳ theo khoá

Theo dõi, nhận xét quá trình học tập của học viên và cập nhật theo báo cáo sẵn có.

Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giáo viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hoá chương trình học phù hợp với học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giảng dạy (Tiếng anh giao tiếp/ TOEIC)

Ứng viên có chứng chỉ hoặc trình độ tương đương: TESOL; TOEIC ≥ 850; IELTS ≥ 6.5

Tiếng Anh giao tiếp tốt, phát âm chuẩn.

Có thể nhận lớp dạy từ 18h chiều trở đi, nếu ứng viên có thời gian có thể nhận thêm các lớp vào ban ngày.

Yêu quý học viên, thích công việc giáo dục, kiên trì và trung thực.

Cam kết thời gian làm việc: ít nhất 06 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 120.000 đến 200.000/h tuỳ năng lực và lớp nhận. Được xét thưởng cuối năm theo kết quả đầu ra của học viên.

Thường xuyên được hỗ trợ nâng cao năng lực giảng dạy thông qua chương trình thao giảng, training, workshop do trung tâm tổ chức.

Được tham gia chính sách tích luỹ credit (quỹ thưởng) thông qua việc giảng dạy, học tập và phát triển của giáo viên.

Có cơ hội làm giáo viên fulltime tại trung tâm, được ưu tiên nhận lớp và được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ, Tết.

Được hỗ trợ tối da dụng cụ, trang thiết bị giảng dạy

Môi trường vui vẻ, hoà đồng, yêu thương nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

