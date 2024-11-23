Tuyển Giáo viên tiếng Anh Trung tâm anh ngữ JOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhome Central Park, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp giảng dạy các lớp Tiếng Anh/ luyện thi IELTS theo lịch đã được phân công, đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất, thỏa mãn tối đa yêu cầu của khách hàng nhằm tạo dựng sự phát triển bền vững và lâu dài cho Công ty;

Đảm nhiệm công tác giảng dạy theo đúng giáo trình, tài liệu Trung tâm yêu cầu;

Các chương trình giảng dạy bao gồm: chương trình tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh tổng quát (các level từ Intermediate trở lên) + luyện thi IELTS (các level từ 5.0 trở lên);

Chuẩn bị tài liệu giảng dạy cho lớp theo phân công;

Hỗ trợ tài liệu học của học viên trong lớp theo phân công;

Hỗ trợ học viên trong suốt quá trình của khóa học, hướng dẫn học viên làm bài;

Đảm bảo sự hài lòng và tiến bộ của học viên, báo cáo các vấn đề liên quan tới học viên cho trưởng nhóm quản lý và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên các trường: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Đại học Sư phạm hoặc sinh viên khoa tiếng Anh của các trường đại học khác.

Tiếng Anh trình độ tương đương IELTS 7.0 trở lên (hoặc) VSTEP C1. English Level for Tutoring position: IELTS 7.0 at least (or) C1 VSTEP.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Có kỹ năng giảng dạy, quản lý lớp học.

Chăm chỉ và có tính kỷ luật cao

Tại Trung tâm anh ngữ JOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trao đổi trong buổi phỏng vấn

Cơ hội thăng tiến, cơ hội đào tạo nghề nghiệp

Được tham gia các buổi training nội bộ của công ty tổ chức

Được tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm anh ngữ JOLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin