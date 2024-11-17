Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35B Hữu Nghị , Phường Bình Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia giảng dạy các lớp theo phân công.

- Đảm bảo chất lượng chất lượng học viên, kịp thời có đề xuất hoặc thực thi để cải thiện kết quả và duy trì kết quả của học viên luôn đạt chuẩn sau chương trình học.

- Phụ trách công tác liên quan đến nội dung học thuật trong các hoạt động sự kiện của Công ty.

- Thực hiện các báo cáo đánh giá theo yêu cầu của công việc phụ trách và của Trưởng Bộ phận.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chứng chỉ, bằng cấp:

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ TESOL)

Chứng chỉ IELTS còn thời hạn đạt kết quả từ 7.5 trở lên (Đối với khối IELTS)

Chứng chỉ TOEIC còn thời hạn đạt kết quả từ 950 trở lên (Đối với khối TOEIC)

- Chuyên môn:

Có kĩ năng sư phạm và phát âm tốt

Hiểu rõ cấu trúc bài thi IELTS/TOEIC, cách chấm điểm các bài test

Có kinh nghiệm dạy IELTS/TOEIC Online & Offline từ trình độ cơ bản đến nâng cao là một lợi thế (ứng viên chưa có kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEIC sẽ được đào tạo chuyên môn)

- Các yêu cầu khác:

Có thể đảm nhận 2 lớp/tuần

Nơi ở thuận tiện làm việc tại Thủ Đức

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương giảng dạy: 450-750k/buổi dạy, được thoả thuận trong buổi phỏng vấn, tùy theo năng lực của ứng viên.

- Các khoản thưởng bổ sung:

Thưởng hiệu quả giảng dạy khi giáo viên đạt yêu cầu sau mỗi khoá học

Thưởng thành tích đào tạo khi học viên có chứng chỉ TOEIC và IELTS vượt mục tiêu cam kết

Được hỗ trợ phí đăng kí thi TOEIC và IELTS khi giáo viên đăng kí thi tại IIG và IDP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)

