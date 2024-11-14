Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH WESET English Center
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 03 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Dạy lớp theo phân công, theo khung chương trình IELTS của WESET
- Chăm sóc và giám sát học viên về mặt học thuật xuyên suốt khóa học
- Thực hiện kiểm tra và đánh giá giữa và cuối khoá học
- Tham gia các chương trình bồi dưỡng, dạy mẫu, workshops và bàn luận chuyên môn định kỳ
- Tham gia các sự kiện chia sẻ kiến thức cho mục đích chuyên môn và quảng bá (tuỳ chọn)
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh / Sư phạm Anh
- TKT / TESOL / TEFL hoặc chứng chỉ giảng dạy tương đương
- IELTS 7.5+ kèm 1 năm kinh nghiệm giảng dạy, hoặc IELTS 8.0
- Ưu tiên Thạc sĩ Sư phạm Anh
Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương theo giờ dạy hấp dẫn (dao động từ 230.000 - 300.000đ/h)
- Review lương 1 đến 2 lần/năm
- Được huấn luyện chuyên sâu mặt lý thuyết và kỹ năng giảng dạy
- Quy trình làm việc chuyên nghiệp, công việc hành chính nhẹ và ít công việc phát sinh
- Được đề xuất nội dung cải thiện môi trường làm việc và chính sách
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
