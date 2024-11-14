Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Dạy lớp theo phân công, theo khung chương trình IELTS của WESET

- Chăm sóc và giám sát học viên về mặt học thuật xuyên suốt khóa học

- Thực hiện kiểm tra và đánh giá giữa và cuối khoá học

- Tham gia các chương trình bồi dưỡng, dạy mẫu, workshops và bàn luận chuyên môn định kỳ

- Tham gia các sự kiện chia sẻ kiến thức cho mục đích chuyên môn và quảng bá (tuỳ chọn)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh / Sư phạm Anh

- TKT / TESOL / TEFL hoặc chứng chỉ giảng dạy tương đương

- IELTS 7.5+ kèm 1 năm kinh nghiệm giảng dạy, hoặc IELTS 8.0

- Ưu tiên Thạc sĩ Sư phạm Anh

Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo giờ dạy hấp dẫn (dao động từ 230.000 - 300.000đ/h)

- Review lương 1 đến 2 lần/năm

- Được huấn luyện chuyên sâu mặt lý thuyết và kỹ năng giảng dạy

- Quy trình làm việc chuyên nghiệp, công việc hành chính nhẹ và ít công việc phát sinh

- Được đề xuất nội dung cải thiện môi trường làm việc và chính sách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center

