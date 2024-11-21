Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ Phần Summit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp IELTS hoặc SAT được phân công theo giáo trình của trung tâm

- Chữa bài tập về nhà hàng tuần và làm bảng nhận xét giữa/ cuối khóa cho học viên.

- Theo dõi thường xuyên, đánh giá năng lực, hỗ trợ học viên cải thiện kỹ năng tiếng Anh

- Giảng dạy tại cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) và Phan Xích Long (Quận Phú Nhuận)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên Sư phạm Anh / Ngôn ngữ Anh)

- Có bằng IELTS 8.0 trở lên hoặc SAT 2200++/2400 (old format) hoặc SAT 1500++/1600 (new format) hoặc ACT 34++/36

- Ưu tiên ứng viên có bằng nghiệp vụ sư phạm / TESOL, TEFL, CELTA

- Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế

- Có trách nhiệm với công việc, yêu thích việc giảng dạy

- Có kỹ năng truyền đạt tốt, khả năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp

Tại Công ty Cổ Phần Summit Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Thu nhập theo giờ dạy thực tế: từ 200.000VNĐ/giờ đến 700.000VNĐ/giờ tùy năng lực và kinh nghiệm

- Thời khóa biểu nhận lớp linh hoạt: ca dạy 18h - 21h từ thứ 2 đến chủ nhật, riêng thứ 7 & chủ nhật có thêm ca dạy 9h - 12h và 14h - 17h

- Thưởng Lễ, Tết... Được đánh giá năng lực để tăng lương định kì hàng năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi của giáo viên theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Summit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.