Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 23 ngõ 37/2 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dạy tiếng Anh cho học viên, lao động, đi học tập và làm việc tại các nước có sử dụng tiếng Anh -Tham gia soạn và sử dụng giáo án, đóng góp ý tưởng cho các tài liệu giảng dạy để sử dụng chung tại Trung tâm
– Quản lý học viên trong suốt quá trình học tập.
– Quy mô lớp học: 10-15 học viên/lớp.
- Làm các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp khoa tiếng Anh hoặc tiếng Anh giao tiếp tốt;
- Có chứng chỉ/ Bằng cấp sư phạm;
– Có kinh nghiệm dạy du học sinh hoặc dạy thi chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng: theo thỏa thuận
- Được đóng BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước.
- Du lịch hàng năm.
- Lương tháng 13 và Thưởng theo năng lực làm việc.
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến trong tương lai.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo...
– Thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh, nghiệp vụ sư phạm, các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
– Trung tâm đào tạo quy mô, bài bản và chuyên nghiệp nhất Việt Nam
– Được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi, phúc lợi xã hội tốt nhất
– Được hỗ trợ chi phí đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu

Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Lotus Building, số 2 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

