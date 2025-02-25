Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 194 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phỏng vấn và tuyển dụng Giáo viên Việt Nam (full time, part time)
Điều phối, sắp xếp, lưu chuyển giáo viên để cung ứng cho các cơ sở.
Phối hợp với các bộ phận Sale, CSKH đảm báo sắp xếp giáo viên cho các lớp theo yêu cầu vận hành.
Hỗ trợ Phòng tuyển dụng trong việc sàng lọc ứng viên phù hợp để đảm bảo chỉ tiêu tuyển dụng Giáo viên.
Lên lịch và phân công công việc giảng dạy cho giáo viên. Đảm bảo số lượng ca dạy tối thiểu và tối đa đối với mỗi giáo viên phù hợp với trình độ, năng lực
Điều phối lịch test đầu vào phù hợp với lịch đã đăng ký - lịch nghỉ của trợ giảng/giáo viên
Đảm bảo giáo viên hoàn thành các tác vụ trong quá trình giảng dạy (nhận xét - điểm danh - giao bài tập,...)
Điều chỉnh lịch trình và phân công khi cần thiết (hỗ trợ sự kiện, hỗ trợ MKT về hình ảnh,...)
Thu thập và phân tích báo cáo hàng tuần/tháng từ giáo viên và các Trưởng nhóm giáo viên.
Đảm bảo giáo viên hoàn thành báo cáo đúng hạn và chính xác.
Tổng hợp báo cáo số liệu và đề xuất cải tiến - xử lý nếu có.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 25 đến 30 tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm Tiếng Anh.
Có kiến thức cũng như năng lực Tiếng Anh tốt, trình độ Tiếng Anh tương đương đạt Toeic 850+ hoặc Ielts 7.0+ (Writing 6.5 trở lên) hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trực tiếp giảng dạy và có kinh nghiệm trong công tác đào tạo ở vị trí tương đương tại các trung tâm tiếng Anh.
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, làm việc nhóm.
Chịu được áp lực trong công việc, năng động nhiệt tình, có trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 - 15.000.000 (tuỳ theo năng lực)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;
Được đào tạo các kỹ năng tuyển dụng cần thiết
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên…
Tham gia các hoạt động, sự kiện: team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

