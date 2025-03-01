Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cấp Tiểu học (TiH)
- Chuẩn bị giáo án, kế hoạch giảng dạy với mục tiêu học tập cụ thể
- Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giúp phát triển năng lực cho học sinh
- Tổ chức đánh giá hiệu quả học tập của học sinh để chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp
- Chủ động tham gia hoạt động đào tạo, phát triển chuyên môn
- Ngoài các hoạt động chuyên môn và chủ nhiệm đặc thù, giáo viên tham gia các hoạt động sự kiện khác theo kế hoạch của nhà trường hoặc các dự án bộ môn cần sự phối hợp của giáo viên toàn trường, hỗ trợ tư vấn học sinh tham gia các hoạt động của Hội đồng học sinh hoặc theo điều động của PGD/DGD theo sự phân công của BGH. Các hoạt động, sự kiện tiêu biểu trong năm

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành tiếng anh (ngôn ngữ anh, tiếng anh thương mại, biên phiên dịch....). Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nếu tốt nghiệp các chuyên ngành tiếng anh không phải sư phạm.
- Đã có kinh nghiệm giảng dạy HS Tiểu học

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định
Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TH2A Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

