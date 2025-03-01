Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cấp Tiểu học (TiH)

- Chuẩn bị giáo án, kế hoạch giảng dạy với mục tiêu học tập cụ thể

- Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giúp phát triển năng lực cho học sinh

- Tổ chức đánh giá hiệu quả học tập của học sinh để chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp

- Chủ động tham gia hoạt động đào tạo, phát triển chuyên môn

- Ngoài các hoạt động chuyên môn và chủ nhiệm đặc thù, giáo viên tham gia các hoạt động sự kiện khác theo kế hoạch của nhà trường hoặc các dự án bộ môn cần sự phối hợp của giáo viên toàn trường, hỗ trợ tư vấn học sinh tham gia các hoạt động của Hội đồng học sinh hoặc theo điều động của PGD/DGD theo sự phân công của BGH. Các hoạt động, sự kiện tiêu biểu trong năm

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành tiếng anh (ngôn ngữ anh, tiếng anh thương mại, biên phiên dịch....). Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nếu tốt nghiệp các chuyên ngành tiếng anh không phải sư phạm.

- Đã có kinh nghiệm giảng dạy HS Tiểu học

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định

Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm

Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin