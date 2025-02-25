Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 41 ngõ 295 Bạch Mai, hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy các khóa Luyện thi IELTS hình thức offline tại trung tâm và các trường học ngoại tỉnh kế cận Hà Nội (có xe đưa đón);
- Giảng dạy các khóa Luyện thi IELTS hoặc Tiếng Anh giao tiếp bằng hình thức online trực tuyến qua nền tảng Zoom và tại trung tâm;
- Hỗ trợ, hướng dẫn và đánh giá sự tiến bộ của học viên xuyên suốt chương trình học;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên (Có Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm là lợi thế);
- Tiếng Anh tốt, lưu loát, có bằng IELTS từ 7.5 trở lên với không kỹ năng nào dưới 6.5
- Nam/ Nữ từ 23 - 30 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ upto 10 triệu/ tháng,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;
- Được đào tạo hội nhập văn hóa doanh nghiệp;
- Lộ trình thăng tiến minh bạch, rõ ràng;
- Được làm việc trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.5+ dày dặn kinh nghiệm và liên tục được thúc đẩy cải thiện bản thân;
- Được tìm hiểu và nghiên cứu sâu về mảng học thuật IELTS;
- Được học cách xây dựng và phát triển Lộ trình, Học liệu và các Quy trình, quy chế, quy định liên quan;
- Được miễn phí đào tạo kỹ năng giảng dạy chuyên môn và sư phạm, kỹ năng nắm bắt tâm lý học viên; kỹ năng quản lý lớp học, xử lý các tình huống và sự cố;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 ngõ 139 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

