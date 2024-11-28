Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 247 Huy Cận, Khu dân cư Gia Hoà, P. Phước Long B, TPThủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi

Tài liệu đã có sẵn theo chương trình của Kiddo

Tham gia vào các quá trình R&D

Tham gia vào các công việc quản lý trường học

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, chuyên môn tốt

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành/Du học sinh về nước. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/Ngôn ngữ Anh

Yêu thích trẻ em và công việc dạy học

Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (rate: 200.000 - 300.000/h)

Được hướng dẫn chi tiết và chuyên nghiệp tại lớp

Môi trường năng động, cởi mở, phù hợp để sáng tạo và phát triển bản thân

Không mất thời gian chuẩn bị bài giảng, chỉ cần theo sát bộ giáo trình được chuẩn hóa sẵn của hệ thống

Lịch làm việc linh hoạt, được đăng ký theo nhu cầu (thường dạy vào các buổi tối)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM

