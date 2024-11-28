Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 247 Huy Cận, Khu dân cư Gia Hoà, P. Phước Long B, TPThủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi
Tài liệu đã có sẵn theo chương trình của Kiddo
Tham gia vào các quá trình R&D
Tham gia vào các công việc quản lý trường học
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, chuyên môn tốt
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành/Du học sinh về nước. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/Ngôn ngữ Anh
Yêu thích trẻ em và công việc dạy học
Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn (rate: 200.000 - 300.000/h)
Được hướng dẫn chi tiết và chuyên nghiệp tại lớp
Môi trường năng động, cởi mở, phù hợp để sáng tạo và phát triển bản thân
Không mất thời gian chuẩn bị bài giảng, chỉ cần theo sát bộ giáo trình được chuẩn hóa sẵn của hệ thống
Lịch làm việc linh hoạt, được đăng ký theo nhu cầu (thường dạy vào các buổi tối)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM
