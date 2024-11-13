Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

● Thiết kế các ấn phẩm truyền thông phục vụ cho các nền tảng xã hội của công ty như: Thumb, post

● Thiết kế banner, social post.. cho các dự án.

● Thiết kế đồ họa: Tạo và phát triển các sản phẩm thiết kế 2D và 3D như banner, poster, infographic, và các tài liệu truyền thông khác.

● Chỉnh sửa video: Tạo, dựng video content cho sản phẩm.

● Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu và chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Sử dụng thành thạo các công cụ Canva Pro, Capcut PC Pro, KlingAi (Biết sử dụng 1 trong các phần mềm Photoshop, Illustrator là một lợi thế)

● Yêu thích quảng cáo truyền thông, đam mê thiết kế

● Có trách nhiệm trong công việc, không ngại nhận feedback chỉnh sửa

● Chấp nhận sinh viên năm cuối/ mới ra trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 12 - 15 triệu

● Thưởng lương tháng 13+ Thưởng KPIs + Thưởng thâm niên

● Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

● Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ xe công tác trong ngày.

● Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

● Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

● Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.

● Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

● Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (Thứ 2 đến thứ 6) + 02 sáng thứ 7 cách tuần: 08h00-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

