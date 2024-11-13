Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Guvi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137D đường 11, Phường Trường Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản cho fanpage và website.

Chỉnh sửa các thiết kế đơn giản, triển khai ra các định dạng, kích thước khác nhau.

Hỗ trợ các công việc của team Thiết kế.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu cơ bản: biết sử dụng Ai, Pts.

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế có thể làm việc toàn thời gian trong 3 tháng (tối thiểu 4-5 ngày/tuần).

Giao tiếp tốt, nhiệt tình.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Guvi Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 2 triệu/ tháng.

Có mini pantry (quầy bánh kẹo, thức ăn nhanh dành cho nhân viên).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tràn đầy âm nhạc.

Được hỗ trợ dấu mộc, đánh giá thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Guvi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin