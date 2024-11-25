Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24, Đường Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thiết kế đồ họa phục vụ cho hoạt động marketing, Trang trí shop (shopee, tiktok), bao gồm banner quảng cáo, poster, infographic, hình ảnh truyền thông trên mạng xã hội,...

Phối hợp với bộ phận marketing để lên ý tưởng và thực hiện các thiết kế.

Chỉnh sửa và hoàn thiện các thiết kế theo yêu cầu của khách hàng hoặc cấp trên.

Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của các sản phẩm thiết kế.

Quản lý và lưu trữ các file thiết kế.

Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Có kiến thức về màu sắc, bố cục, typography và nguyên tắc thiết kế.

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt và nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả dưới áp lực thời gian.

Có hiểu biết về thị trường bán lẻ và hàng tiêu dùng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận (Từ 10 triệu đến 15 triệu) + Thưởng

Thưởng: sinh nhật, ngày lễ, lương tháng 13

Thử việc: Nhận 80% lương

Du lịch: Được tham gia chuyến du lịch 1 lần/năm.

Chế độ bảo hiểm: Được hưởng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Công cụ làm việc: Được cung cấp máy tính phù hợp với nhu cầu công việc.

Ưu đãi sản phẩm: Giảm giá các sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUMIA VIỆT NAM

