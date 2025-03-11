Tuyển Hành chính nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 125 - 165 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Navigos Search's Client
- Hà Nội: Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 125 - 165 Triệu
Khách hàng của NS là 1 công ty BĐS có quy mô gần 300 nhân sự, đang quản lý và vận hành 1 tòa văn phòng, 7 tòa chung cư, 28 nhà vườn cùng các loại hình dịch vụ, tiện ích.
Chế độ:
- Lương cứng thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
- Được tham gia các chế độ bảo hiểm, thưởng tháng lương thứ 13, Tết, 30/4-1/5, 2/9, 8/3, 20/10… và du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Mô tả công việc:
1. Nhân sự
- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBCNV toàn Công ty.
- Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trưởng phòng.
- Tổ chức đào tạo hội nhập cho cán bộ nhân viên mới, đảm bảo người lao động sẵn sàng bắt đầu công việc một cách tốt nhất.
- Thực hiện công tác chấm công và thực hiện tính lương cho người lao động.
Với Mức Lương 125 - 165 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client
