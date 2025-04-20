Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Hòa Bình Greencity, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát, quản lý các hoạt động Nhân sự hàng ngày, các kế hoạch và triển khai, đảm bảo các hoạt động theo đúng tiến độ.
Quản lý/phân bổ nhân lực trong bộ phận, làm việc, phối hợp với các Trưởng bộ phận đảm bảo việc phân bổ nguồn lực đúng và phù hợp. Xem xét các hướng cải thiện/đề xuất tốt hơn trong công việc.
Kiểm tra , đối soát các đệ trình liên quan đến nhân sự đối với các bộ phận. Ký duyệt đệ trình trước khi chuyển đến Tổng giám đốc/Chủ tịch phê duyệt cuối.
Quản lý, mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm và tài sản văn phòng
Thực hiện các công việc hành chính – nhân sự: chấm công, làm lương, BHXH, lưu trữ hồ sơ nhân viên.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính, Luật, Nhân sự, Quản trị nhân lực, Kinh tế, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thưởng theo doanh thu, lễ, tết, lương tháng 13, nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 216 Hoàng Mai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

