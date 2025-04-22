Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại Han Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH thương mại Han Group
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty TNHH thương mại Han Group

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH thương mại Han Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp làm việc với các phòng ban liên quan để theo dõi, đôn đốc và triển khai các kế hoạch đã đề ra.
Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí.
Theo dõi các đơn hàng, quá trình trao đổi với các hãng, đối tác, với xưởng sản xuất
Trợ giúp Giám đốc Công ty theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả công việc, kết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc đến phòng ban
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho CEO để phục vụ việc quản lý điều hành.
Công tác Nhân sự: Chấm công, quản lý ngày phép, phúc lợi, BHXH, …
Công tác Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự
Tham gia tổ chức các hoạt động nội bộ, gắn kết nhân sự và phát triển văn hóa doanh nghiệp
Công tác hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH thương mại Han Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Han Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại Han Group

Công ty TNHH thương mại Han Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hàm Long - Hoàn Kiếm - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

