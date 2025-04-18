Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH REDONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48/612 Đê La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng định biên nhân sự, kế hoạch tuyển dụng của từng bộ phận;

Nghiên cứu xu hướng thị trường tuyển dụng, đánh giá và đề xuất kênh tuyển dụng hiệu quả;

Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng;

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, lên phương án tuyển dụng, sắp xếp nhân sự đảm bảo tuyển dụng chất lượng, hiệu quả, kịp thời;

Tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng;

Thực hiện tiếp nhận và hội nhập cho nhân viên mới;

Thực hiện theo dõi, đánh giá quá trình thử việc của nhân viên mới;

Quản lý tài sản, thiết bị công ty;

Mua sắm các đồ văn phòng phẩm, đồ dùng thiết yếu cho công ty;

Soạn thảo hợp đồng lao động,

Tiếp nhận hồ sơ đi và đến;

Theo dõi chấm công, lịch đăng ký làm việc, đôn đốc việc thực hiện nội quy lao động, phụ trách công tác báo cáo thu - chi…

Thực hiện tính lương & thưởng hằng tháng cho toàn thể nhân viên;

Đề xuất các chính sách, phúc lợi cho nhân viên, thực hiện cập nhật cơ chế lương thưởng theo từng giai đoạn;

Hỗ trợ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bảo hiểm..

Phụ trách công tác xin kinh phí duyệt chi cho các hoạt động như sinh nhật nhân viên, happy hour, các sự kiện của Công ty được phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương;

Nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành tương đương;

Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi và làm việc cường độ cao;

Có khả năng làm việc độc lập, teamwork;

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, có khả năng bao quát công việc tốt;

Tại CÔNG TY TNHH REDONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: up to 10.000.000 VNĐ;

Thưởng tuyển dụng;

Phụ cấp (ăn trưa + gửi xe);

Cung cấp thiết bị làm việc;

Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, trẻ trung và công bằng;

Làm việc trực tiếp với CEO, được CEO tham vấn trong công việc;

Tham gia các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần của nhân viên;

Được đóng góp ý kiến trong công việc chuyên môn;

Thời gian làm việc thoải mái, có 01 ngày làm việc remote/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH REDONE VIỆT NAM

