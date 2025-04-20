Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Hành chính nhân sự

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động hành chính văn phòng.
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và các tài nguyên khác.
Quản lý lịch trình, sắp xếp cuộc họp và các sự kiện cho giám đốc và các nhân viên.
Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo và thuyết trình.
Giám sát và quản lý các hợp đồng, hóa đơn và thanh toán.
Đảm bảo văn phòng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và hoạt động hiệu quả.
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự hành chính (nếu có).
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, ...)
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có khả năng giải quyết vấn đề.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực cao, làm việc độc lập và theo nhóm.
Khả năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 31 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Tp.HCM

