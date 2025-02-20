Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý hồ sơ, văn kiện, giấy tờ
• Quản lý hồ sơ lao động, hợp đồng lao động
• Tuyển dụng
• Quản lý tài sản thiết bị chung của doanh nghiệp
• Xử lý bảng lương, báo cơm cho công nhân viên
• Xây dựng môi trường, văn hóa làm việc,….
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
• Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung Hoặc TIếng Anh
• Giao tiếp tốt, linh hoạt xử lý tình huống
• Thành thạo tin học văn phòng
• Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
QUYỀN LỢI:
• Hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ….
• Được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi của NLĐ mà luật định
• Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung Hoặc TIếng Anh
• Giao tiếp tốt, linh hoạt xử lý tình huống
• Thành thạo tin học văn phòng
• Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
QUYỀN LỢI:
• Hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ….
• Được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi của NLĐ mà luật định
Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI