Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý hồ sơ, văn kiện, giấy tờ

• Quản lý hồ sơ lao động, hợp đồng lao động

• Tuyển dụng

• Quản lý tài sản thiết bị chung của doanh nghiệp

• Xử lý bảng lương, báo cơm cho công nhân viên

• Xây dựng môi trường, văn hóa làm việc,….

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

• Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung Hoặc TIếng Anh

• Giao tiếp tốt, linh hoạt xử lý tình huống

• Thành thạo tin học văn phòng

• Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

QUYỀN LỢI:

• Hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ….

• Được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi của NLĐ mà luật định

Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin