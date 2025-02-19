Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách các công việc liên quan đến nhân sự: Tuyển dụng, BHXH,…
Phụ trách các công việc liên quan đến hành chính: Mua hàng, đối ứng nhà cung cấp và các công việc liên quan
Các công việc khác do cấp trên giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung 4 kỹ năng tương đương HSK4-HSK5
Ưu tiên có hiểu biết về HCNS, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có hiểu biết về HCNS, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Quà lễ tết
BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Quà lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI