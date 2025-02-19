Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc liên quan đến nhân sự: Tuyển dụng, BHXH,…

Phụ trách các công việc liên quan đến hành chính: Mua hàng, đối ứng nhà cung cấp và các công việc liên quan

Các công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kỹ năng tương đương HSK4-HSK5

Ưu tiên có hiểu biết về HCNS, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Quà lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM

