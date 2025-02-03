Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Boho Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ công tác hành chính: quản lý hồ sơ, tài liệu, soạn thảo văn bản, theo dõi văn phòng phẩm và trang thiết bị.

Hỗ trợ các công tác nhân sự: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và hỗ trợ tổ chức phỏng vấn.

Hỗ trợ tổ chức đào tạo, onboarding nhân viên mới.

Cập nhật danh sách nhân viên, theo dõi và lưu trữ hồ sơ nhân sự.

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hợp đồng lao động, bảo hiểm, chấm công,...

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, hoạt động gắn kết nhân viên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng Hành chính - Nhân sự.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan đến nhân sự, quản trị kinh doanh.

Giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Boho Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Thực tập: 5.000.000đ/tháng

Hỗ trợ Thực tập:

Tiếp cập với quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Boho Decor

