Tuyển Hành chính nhân sự Young Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 350 USD

- Thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí trong công ty theo yêu cầu.

- Làm hợp đồng, cập nhật thẻ lương, thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

- Xây dựng văn bản quy trình liên quan đến tuyển dụng, hành chính nhân sự.

- Xây dựng và cập nhật hệ thống mô tả công việc của các vị trí trong Công ty.

- Lập kế hoạch và phối hợp với các Phòng ban thực hiện kế hoạch đào tạo cho nhân sự mới và CBCNV Công ty.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty: lưu hồ sơ CNV trong file theo bộ phận. Lập danh sách CNV Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng

- Quản lý văn phòng phẩm và tài sản của công ty

- Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến hành chánh nhân sự

- Quản lý và phân phát văn phòng phẩm, vật dụng, tài sản liên quan đến các bộ phận.

- Đề xuất các phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp..cho người lao động và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện chấm công, tính lương cho CBNV công ty. Lập bảng tổng kết công, bảng lương chuyển cho CNV ký tên, chuyển P.Kế toán kiểm tra và trình Ban Giám Đốc duyệt.

- Quản lý nghỉ phép của CNV, cụ thể: nhận đơn xin nghỉ phép, lưu đơn xin nghỉ phép, hàng tháng báo cáo các trường hợp CNV nghỉ vô kỷ luật (không phép) cho TP HCNS.

- Quản lý nghỉ việc của CNV, cụ thể:

• Nhận đơn xin nghỉ việc, chuyển Trưởng phòng ký, lưu đơn xin nghỉ việc