Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 - 98 - 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, quận Bình Thạnh, TP. HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Vai trò & trách nhiệm

Lưu trữ các form/file/quy trình vận hàng của các phòng ban;

Thống kê các dữ liệu chung của hệ thống;

Tổng hợp, lưu trữ các giấy trờ bàn giao;

Theo dõi, báo cáo và nhắc nhở AMs, OMs các công việc chung của phòng ban;

Phụ trách yêu cầu về văn phòng phẩm: đặt mua & theo dõi các loại VPP theo mẫu có sẵn;

Phối hợp với bộ phận Mua hàng và Kho để cấp phát đồng phục và bảng tên cho nhân viên;

Nhận bàn giao, quản lý và cấp phát các vật phẩm Marketing;

Nhận bàn giao, quản lý và phân phát các giấy tờ chứng thực, chứng nhận;

Chấm công cho bộ phận quản lý vận hành;

Trình hồ sơ, chứng từ, ĐNTT, HĐ Rác, HĐ Bảo Vệ... cho Anh/ Chị phòng ban và BGĐ;

Tracking các báo của CH hằng ngày (Opening – Closing, Tồn MCD, Tồn Ly...);

Thực hiện công tác quản trị hành chính văn phòng: cấp phát văn phòng phẩm, quản lý tài sản

công cụ dụng, thanh toán chi phí điện, nước;

Lên đơn đặt hàng và theo dõi cấp phát đồng phục và bảng tên cho nhân viên Katinat và D1 Concepts;

Phân loại văn thư và giao về các phòng ban;

Hỗ trợ các công tác hành chính văn phòng khác.

2. Đối với các Phòng Ban khác:

Phối hợp các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc : MKT, Cung ứng, Nhân sự, Kế toán,...

3. Công việc khác:

:

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học

Yêu cầu về Trình độ văn hoá:

Yêu cầu về kỹ năng – chuyên môn:

Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint);

Có hiểu biết về vận hành cửa hàng coffee và vận hành hệ thống;

Các kỹ năng viết biên bản họp và theo dõi công việc;

Nhanh nhẹn, cẩn thận, yêu thích môi trường dịch vụ;

Chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm cao;

Thành thạo vi tính văn phòng;

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

Kỹ năng lên kế hoạch, báo cáo công việc;

Kỹ năng quản lý thời gian;

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các bộ phận.

3. Yêu cầu đặc thù khác:

Giới tính : Nam/Nữ

4. Độ tuổi : từ 20-30 tuổi

Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao hấp dẫn

- Thưởng / Service charge

- Bảo Hiểm đầy đủ

- Ưu tiên sắp xếp địa điểm & lịch làm việc thuận tiện

- Được discount 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin