Tuyển Hành chính nhân sự FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
FPT IS Pro Company

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B3 Đ. Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính tại đơn vị. Hỗ trợ thủ tục thanh toán, ký kết hợp đồng, và tổng hợp các chi phí hành chính. Quản lý, xử lý, scan và sắp xếp hồ sơ, giấy tờ. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ tại văn phòng. Thực hiện check-in, check-out cho sinh viên thực tập(SVTT). Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính tại đơn vị.
Hỗ trợ thủ tục thanh toán, ký kết hợp đồng, và tổng hợp các chi phí hành chính.
Quản lý, xử lý, scan và sắp xếp hồ sơ, giấy tờ.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ tại văn phòng.
Thực hiện check-in, check-out cho sinh viên thực tập(SVTT).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Hành chính, Nhân sự hoặc các ngành khác có liên quan. Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt. Thành thạo tin học văn phòng là một lợi thế.
Sinh viên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Hành chính, Nhân sự hoặc các ngành khác có liên quan.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng là một lợi thế.

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ. Hỗ trợ dấu mộc và số liệu báo cáo thực tập. Cơ hội phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua các khóa học và hội thảo đào tạo do FPT cung cấp. Được trải nghiệm môi trường văn hóa FPT trẻ trung, năng động, hiện đại và văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc.
Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu báo cáo thực tập.
Cơ hội phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua các khóa học và hội thảo đào tạo do FPT cung cấp.
Được trải nghiệm môi trường văn hóa FPT trẻ trung, năng động, hiện đại và văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

