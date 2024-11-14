Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Sala, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Quản lý hồ sơ và giấy tờ

- Quản lý, hồ sơ: sắp xếp và lưu trữ dữ liệu, văn bản, hồ sơ công ty.

- Quản lý các văn bản liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi của nhận sự.

• Quản lý hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ

- Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng, KPI và các chế độ đãi ngộ khác cho CBNV theo quy định của công ty.

- Tiếp nhận và xử lý theo quy trình các hoạt động nhân sự như: nghỉ phép, công tác, giải trình,...

• Công tác lễ tân

- Đón tiếp khách hàng, đối tác đến công ty.

- Tiếp nhận thông tin hoặc giao dịch thông qua điện thoại/ trực tiếp.

• Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng của công ty

- Quản lý các thiết bị, máy móc trong văn phòng: kiểm kê tài sản, theo dõi nâng cấp, yêu cầu bổ sung, bàn giao thiết bị,...

- Theo dõi và thanh toán các chi phí văn phòng hàng tháng: chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm, phí thuê văn phòng,..

• Công tác nhân sự

- Phối hợp các phòng ban xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới về văn hoá công ty, quy trình/quy chế công ty,...

- Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện... nhằm gắn kết mối quan hệ của các nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ

•Bằng cử nhân về nhân sự, tổ chức - nhân sự, hoặc lĩnh vực liên quan

•Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong hoạt động hành chính nhân sự

•Nắm rõ các quy trình quản lý hành chính và nhân sự cơ bản, có khả năng xây dựng quy trình hoặc hệ thống sắp xếp quản lý mới

•Có kỹ năng quản lý và sắp xếp khoa học

•Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

•Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương thưởng cạnh tranh theo đúng cống hiến và năng lực.

•Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

•Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6, 8h00-17h30

•Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.