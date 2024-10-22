Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm tăng cường gắn kết nhân viên. Quản lý dữ liệu từ phòng ban Marketing. Tham gia sáng tạo và xây dựng nội dung cho các sự kiện nội bộ, thông báo, bài viết, và các kênh truyền thông nội bộ. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, lễ hội, và các hoạt động tập thể khác. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc liên quan. Kỹ năng viết và giao tiếp tốt, sáng tạo. Ưu tiên có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Capcut. Có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập. Hỗ trợ dấu mộc thực tập. Được tham gia vào môi trường năng động, hỗ trợ phát triển kỹ năng truyền thông nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

