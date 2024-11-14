Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 235 - 237, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công việc thuộc Phòng Hành chính nhân sự theo sự hướng dẫn của Trưởng phòng ( Tuyển dụng, Đào tạo, Hành chính, Truyền thông nội bộ).

Sẽ hỗ trợ phát triển chuyên sâu mảng công việc phù hợp với định hướng.

Thời gian thực tập tối thiểu 4 ngày/tuần và tối thiểu thực tập tại Công ty 2 tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đại học năm 3,4/Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/ Tiếng Anh/ Quản trị kinh doanh/ Luật – Pháp Lý/... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích và định hướng phát triển lĩnh vực hành chính nhân sự trong doanh nghiệp

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Sử dụng thành thạo CANVA là một lợi thế

Tính cách: Vui vẻ, ham học hỏi, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc

Hướng dẫn chủ đề - Hỗ trợ tài liệu làm báo cáo thực tập từ A-Z - Chỉnh sửa báo cáo

Được đào tạo nghiệp vụ Hành chính Nhân sự bài bản

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc công việc

Tập Gym, Yoga, Kickboxing... miễn phí 100% tại Trung Tâm Gymaster

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin