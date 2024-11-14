Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 235
- 237, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công việc thuộc Phòng Hành chính nhân sự theo sự hướng dẫn của Trưởng phòng ( Tuyển dụng, Đào tạo, Hành chính, Truyền thông nội bộ).
Sẽ hỗ trợ phát triển chuyên sâu mảng công việc phù hợp với định hướng.
Thời gian thực tập tối thiểu 4 ngày/tuần và tối thiểu thực tập tại Công ty 2 tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đại học năm 3,4/Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/ Tiếng Anh/ Quản trị kinh doanh/ Luật – Pháp Lý/... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích và định hướng phát triển lĩnh vực hành chính nhân sự trong doanh nghiệp
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Sử dụng thành thạo CANVA là một lợi thế
Tính cách: Vui vẻ, ham học hỏi, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, cẩn thận
Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích và định hướng phát triển lĩnh vực hành chính nhân sự trong doanh nghiệp
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Sử dụng thành thạo CANVA là một lợi thế
Tính cách: Vui vẻ, ham học hỏi, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc
Hướng dẫn chủ đề - Hỗ trợ tài liệu làm báo cáo thực tập từ A-Z - Chỉnh sửa báo cáo
Được đào tạo nghiệp vụ Hành chính Nhân sự bài bản
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc công việc
Tập Gym, Yoga, Kickboxing... miễn phí 100% tại Trung Tâm Gymaster
Hướng dẫn chủ đề - Hỗ trợ tài liệu làm báo cáo thực tập từ A-Z - Chỉnh sửa báo cáo
Được đào tạo nghiệp vụ Hành chính Nhân sự bài bản
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc công việc
Tập Gym, Yoga, Kickboxing... miễn phí 100% tại Trung Tâm Gymaster
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI