Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM,VN, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng job và tìm ứng viên trên trang (facebook, linkedin, skype,..), sàng lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn,..

Hỗ trợ hoạt động truyền thông nội bộ: Tổ chức sinh nhật tháng, happy hour hàng tuần, các sự kiện của công ty,..

Hỗ trợ các công việc hành chính khác.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê nghề Nhân sự, ham học hỏi và có trách nhiệm

Chấp nhận sinh viên năm cuối (có thể đi làm fulltime)

Thông minh, nhanh nhẹn và cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DFS Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 3.000.000 VND/ tháng

Làm việc môi trường trẻ, thân thiện, năng động.

Làm việc từ 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Môi trường làm việc trẻ, năng động chuyên nghiệp

Cân nhắc lên chính thức sau 2-3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DFS

