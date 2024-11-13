Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DFS
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM,VN, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng job và tìm ứng viên trên trang (facebook, linkedin, skype,..), sàng lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn,..
Hỗ trợ hoạt động truyền thông nội bộ: Tổ chức sinh nhật tháng, happy hour hàng tuần, các sự kiện của công ty,..
Hỗ trợ các công việc hành chính khác.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê nghề Nhân sự, ham học hỏi và có trách nhiệm
Chấp nhận sinh viên năm cuối (có thể đi làm fulltime)
Thông minh, nhanh nhẹn và cẩn thận
Chấp nhận sinh viên năm cuối (có thể đi làm fulltime)
Thông minh, nhanh nhẹn và cẩn thận
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DFS Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp: 3.000.000 VND/ tháng
Làm việc môi trường trẻ, thân thiện, năng động.
Làm việc từ 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Môi trường làm việc trẻ, năng động chuyên nghiệp
Cân nhắc lên chính thức sau 2-3 tháng
Làm việc môi trường trẻ, thân thiện, năng động.
Làm việc từ 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Môi trường làm việc trẻ, năng động chuyên nghiệp
Cân nhắc lên chính thức sau 2-3 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DFS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI