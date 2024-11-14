Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần FB NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98 Bát Nàn, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Hỗ trợ các công việc tuyển dụng, quản lý nhân sự.

Soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản hành chính.

Quản lý trang thiết bị, công cụ, dụng cụ văn phòng.

Thực hiện các công việc khác liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng

Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ.

Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin tốt.

Quyền Lợi

Được xác nhận thực tập & hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp

Được đào tạo về chuyên môn và các nghiệp vụ khác tại công ty

Hưởng trợ cấp 3.000.000đ/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển

