Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần FB NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần FB NETWORK
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 98 Bát Nàn, Quận 2
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc tuyển dụng, quản lý nhân sự.
Soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản hành chính.
Quản lý trang thiết bị, công cụ, dụng cụ văn phòng.
Thực hiện các công việc khác liên quan
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng
Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ.
Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin tốt.
Tại Công ty cổ phần FB NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
Được xác nhận thực tập & hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp
Được đào tạo về chuyên môn và các nghiệp vụ khác tại công ty
Hưởng trợ cấp 3.000.000đ/ tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần FB NETWORK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
