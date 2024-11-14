Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT EMTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT EMTEK
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT EMTEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành chính tổng hợp:
- Quản lý, cập nhật, theo dõi, kiểm tra và làm thủ tục đề nghị thanh toán các chi phí hành chính phát sinh;
- Quản lý, theo dõi, mua sắm các trang thiết bị vật dụng văn phòng;
- Theo dõi và liên hệ bảo trì, sửa chữa các thiết bị văn phòng;
- Sắp xếp công tác cho nhân viên công ty: đặt phòng họp, vé máy bay/ khách sạn, thanh toán công tác phí.
Nhân sự:
- Tuyển dụng: Phối hợp cùng các phòng ban để thực hiện công tác tuyển dụng, từ khâu đăng tin tuyển dụng đến phỏng vấn và tiếp nhận nhân sự mới.
- Quản lý hồ sơ, danh sách nhân sự: Lưu trữ hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động, Soạn thảo công văn, quyết định liên quan;
- Đóng vai trò cầu nối giữa nhân viên và ban lãnh đạo, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và đảm bảo văn hóa doanh nghiệp tích cực.
- Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo sự hài lòng và gắn kết của nhân viên, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- Tư vấn, hỗ trợ các phòng ban trong việc xác định nhu cầu nhân sự và lập kế hoạch phát triển đội ngũ phù hợp.
- Theo dõi, cập nhật dữ liệu nhân sự và thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/ Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh giao tiếp tốt (nghe, nói, đọc, viết)
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, có khả năng xử lý tình huống tốt.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc.
- Có định hướng làm việc ổn định và lâu dài.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ngành Tiếng Anh/ Hành chính hoặc tương đương.
- Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Teams,...)
• Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong công việc Hành chính hoặc Nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT EMTEK Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thoả thuận (Theo năng lực)
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
• Các phúc lợi khác theo quy định của Luật Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT EMTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT EMTEK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 153/18 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

