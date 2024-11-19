Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V

Hành chính tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, Số 17 Xóm Hà Hồi

- Quận Hoàn Kiếm

- TP Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhằm hỗ trợ Ban giám đốc thực hiện Dự án cho các thương hiệu nhãn hàng của Tổng công ty, Công ty V&V tuyển dụng vị trí trợ lý Marketing mức lương từ 12-20 triệu/tháng.
Content nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với từng dự án.
Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Social như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...
SEO từ khoá.
Tiếp thị trực tuyến.
Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý[protected info] cấp trên.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về digital marketing, quảng cáo online
Kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads là 1 lợi thế
Khả năng viết content marketing hấp dẫn, thuyết phục.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 20.000.000 đ
Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 Hạ Hồi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-tong-hop-thu-nhap-12-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job261155
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính tổng hợp Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Phòng khám Đa khoa Vietlife
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
40 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH AUTO HẢI HÙNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AUTO HẢI HÙNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH CSC Lighting Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH CSC Lighting Việt Nam
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÒA BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÒA BÌNH
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Minh Anh
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
19 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Royal Scent Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Royal Scent Việt Nam
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH MathExpress
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Thế Giới Bảng
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Bellsystem24 VietNam
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 100 Triệu Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu JobsGO Recruit
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm