Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, Số 17 Xóm Hà Hồi - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhằm hỗ trợ Ban giám đốc thực hiện Dự án cho các thương hiệu nhãn hàng của Tổng công ty, Công ty V&V tuyển dụng vị trí trợ lý Marketing mức lương từ 12-20 triệu/tháng.

Content nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với từng dự án.

Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Social như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

SEO từ khoá.

Tiếp thị trực tuyến.

Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý[protected info] cấp trên.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về digital marketing, quảng cáo online

Kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads là 1 lợi thế

Khả năng viết content marketing hấp dẫn, thuyết phục.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 20.000.000 đ

Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V

