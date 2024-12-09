Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 30 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 30 Triệu

Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Mức lương
24 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 238

- 240

- 242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 24 - 30 Triệu

Mục tiêu của vị trí:
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động Marketing, đảm bảo các chiến dịch Marketing đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc tăng trưởng doanh thu và xây dựng thương hiệu.
Phát triển và triển khai các chiến lược Marketing hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty và xu hướng thị trường.
Trách nhiệm chính:
1. Nghiên cứu và phân tích thị trường:
Nghiên cứu thông tin các đối thủ cạnh tranh, hành vi tiêu dùng của khách hàng, các trend mua sắm.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất các chiến lược Marketing phù hợp và hiệu quả.
2. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing:
Lập kế hoạch Marketing tổng thể hàng năm, quý và tháng. Bao gồm các mục tiêu, chiến lược, và các hoạt động cụ thể.
Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông.
Định hướng phát triển các kênh truyền thông, xây dựng nội dung sáng tạo, phù hợp với từng kênh và đối tượng khách hàng.
Lên kế hoạch media plan chi tiết, phối hợp với team digital marketing để push ads và triển khai các chiến dịch quảng cáo.
Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo việc phân bổ ngân sách hợp lý và hiệu quả.
3. Quản lý và phát triển các kênh truyền thông:
Quản lý và vận hành các kênh Social Media (Facebook, Instagram, TikTok, Threads).
Quản lý kênh Zalo OA và phối hợp với Kế Hoạch Kinh Doanh để tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng sau khi mua hàng bằng các hình thức như gửi tin nhắn thông báo mua hàng, gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng, gửi voucher ưu đãi,...
Xây dựng và triển khai kế hoạch content cho từng kênh, đảm bảo nội dung đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
Lên kế hoạch sản xuất nội dung, hình ảnh, video, push ads dựa trên các chương trình khuyến mãi hằng tháng cho các kênh Social, Tiktok để kéo traffic về cửa hàng và thúc đẩy doanh số cho các kênh.
Dựa trên các key promotion campaign hàng tháng, brief nội dung cho team creative, team thiết kế để sản xuất key visual cho promotion campaign và triển khai đồng bộ trên các kênh bán hàng.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
4. Hỗ trợ phát triển các kênh bán hàng & Phối hợp với các bộ phận:
Làm việc chặt chẽ với team Bán Lẻ, Trade Marketing để triển khai các chiến dịch Marketing hỗ trợ tăng doanh thu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, thúc đẩy bán hàng, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả của các hoạt động marketing.
5. Phân tích và đánh giá hiệu quả:
Theo dõi và phân tích các chỉ số KPI của các chiến dịch Marketing.
Đưa ra báo cáo hiệu quả định kỳ cho Ban Giám đốc, bao gồm các đề xuất cải thiện.
6. Phát triển đội ngũ:
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Marketing.

Với Mức Lương 24 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3-5 năm kinh nghiệm làm truyền thông marketing, agency event hoặc có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, mỹ phẩm là lợi thế.
Có khả năng phát triển các kế hoạch chiến lược, đưa ra ý tưởng sáng tạo và sâu sắc.
Có kinh nghiệm thực tế trong việc thiết lập KPI marketing, sử dụng các công cụ phù hợp để đạt đượcKPI và đo lường hiệu suất của chiến dịch.
Có kiến thức tốt về các xu hướng mạng xã hội và các định dạng digital sáng tạo.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Marketing Automation, quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...).
Hiểu biết sâu sắc về các thuật toán của các nền tảng Social Media và sàn thương mại điện tử.
Có khả năng phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo và đưa ra những insights hữu ích.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, phối hợp và lập kế hoạch tốt
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp xuất sắc
Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: 25 - 35
Thời gian làm việc: 44h/tuần từ thứ 2 - thứ 6

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: 12 ngày phép/năm, Lễ Tết,...
Lương: 24 Tr - 30 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 127 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

