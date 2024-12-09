Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 30 Triệu

Mục tiêu của vị trí:

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động Marketing, đảm bảo các chiến dịch Marketing đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc tăng trưởng doanh thu và xây dựng thương hiệu.

Phát triển và triển khai các chiến lược Marketing hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty và xu hướng thị trường.

Trách nhiệm chính:

1. Nghiên cứu và phân tích thị trường:

Nghiên cứu thông tin các đối thủ cạnh tranh, hành vi tiêu dùng của khách hàng, các trend mua sắm.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất các chiến lược Marketing phù hợp và hiệu quả.

2. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing:

Lập kế hoạch Marketing tổng thể hàng năm, quý và tháng. Bao gồm các mục tiêu, chiến lược, và các hoạt động cụ thể.

Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông.

Định hướng phát triển các kênh truyền thông, xây dựng nội dung sáng tạo, phù hợp với từng kênh và đối tượng khách hàng.

Lên kế hoạch media plan chi tiết, phối hợp với team digital marketing để push ads và triển khai các chiến dịch quảng cáo.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo việc phân bổ ngân sách hợp lý và hiệu quả.

3. Quản lý và phát triển các kênh truyền thông:

Quản lý và vận hành các kênh Social Media (Facebook, Instagram, TikTok, Threads).

Quản lý kênh Zalo OA và phối hợp với Kế Hoạch Kinh Doanh để tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng sau khi mua hàng bằng các hình thức như gửi tin nhắn thông báo mua hàng, gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng, gửi voucher ưu đãi,...

Xây dựng và triển khai kế hoạch content cho từng kênh, đảm bảo nội dung đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Lên kế hoạch sản xuất nội dung, hình ảnh, video, push ads dựa trên các chương trình khuyến mãi hằng tháng cho các kênh Social, Tiktok để kéo traffic về cửa hàng và thúc đẩy doanh số cho các kênh.

Dựa trên các key promotion campaign hàng tháng, brief nội dung cho team creative, team thiết kế để sản xuất key visual cho promotion campaign và triển khai đồng bộ trên các kênh bán hàng.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

4. Hỗ trợ phát triển các kênh bán hàng & Phối hợp với các bộ phận:

Làm việc chặt chẽ với team Bán Lẻ, Trade Marketing để triển khai các chiến dịch Marketing hỗ trợ tăng doanh thu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, thúc đẩy bán hàng, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả của các hoạt động marketing.

5. Phân tích và đánh giá hiệu quả:

Theo dõi và phân tích các chỉ số KPI của các chiến dịch Marketing.

Đưa ra báo cáo hiệu quả định kỳ cho Ban Giám đốc, bao gồm các đề xuất cải thiện.

6. Phát triển đội ngũ:

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Marketing.