Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14B KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9 QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn thảo, sắp xếp, lưu trữ công văn, hồ sơ

- Chuẩn bị tài liệu họp, viết biên bản cuộc họp

- Tạo và duy trì liên hệ tốt với các team dự án

- Hổ trợ công tác chỉnh sửa, in ấn hồ sơ, báo cáo dự án

- Chấm công nhân sự dự án

- Lưu trữ dữ liệu của dự án trên trung tâm dữ liệu

- Các công việc khác theo năng lực theo phân công của trưởng dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng

- Sử dụng tốt tiếng Anh.

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

- Khéo léo, giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm thư ký dự án xây dựng

Tại Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia

