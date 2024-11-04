Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 14B KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9 QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Soạn thảo, sắp xếp, lưu trữ công văn, hồ sơ
- Chuẩn bị tài liệu họp, viết biên bản cuộc họp
- Tạo và duy trì liên hệ tốt với các team dự án
- Hổ trợ công tác chỉnh sửa, in ấn hồ sơ, báo cáo dự án
- Chấm công nhân sự dự án
- Lưu trữ dữ liệu của dự án trên trung tâm dữ liệu
- Các công việc khác theo năng lực theo phân công của trưởng dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng
- Sử dụng tốt tiếng Anh.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
- Khéo léo, giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm thư ký dự án xây dựng
- Sử dụng tốt tiếng Anh.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
- Khéo léo, giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm thư ký dự án xây dựng
Tại Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia Thì Được Hưởng Những Gì
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI