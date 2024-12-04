Tuyển Hành chính tổng hợp Prudential Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 92g Đường Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ các công việc văn phòng do quản lý phân công.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, các công việc về nhân sự khác...

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Trên 18 tuổi

Thật thà, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, lịch sự.

Biết giao tiếp ứng xử

Có trách nhiệm với công việc

Tại Prudential Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc nhẹ làm tại văn phòng, lương thưởng ưu đãi và đặc biệt được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Full time 6tr + thưởng

Part time tính theo giờ + thưởng

Thưởng : 3tr - 6tr/tháng ( chuyên cần, làm việc hiệu quả, hỗ trợ hội thảo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Prudential Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin