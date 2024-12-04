Tuyển Hành chính tổng hợp Prudential Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Prudential Việt Nam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- 92g Đường Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Hỗ trợ các công việc văn phòng do quản lý phân công.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, các công việc về nhân sự khác...
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Trên 18 tuổi
Thật thà, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, lịch sự.
Biết giao tiếp ứng xử
Có trách nhiệm với công việc
Tại Prudential Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Công việc nhẹ làm tại văn phòng, lương thưởng ưu đãi và đặc biệt được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Full time 6tr + thưởng
Part time tính theo giờ + thưởng
Thưởng : 3tr - 6tr/tháng ( chuyên cần, làm việc hiệu quả, hỗ trợ hội thảo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Prudential Việt Nam
