Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân phối, giao nhận, quản lý và lưu trữ hồ sơ trình duyệt (bản vẽ, vật tư, biện pháp thi công...).

Theo dõi và quản lý chặt chẽ số hồ sơ trình duyệt.

Lưu hồ sơ trình duyệt cẩn thận và dễ tìm kiếm bằng email, file (hard & soft) theo số trình duyệt.

Soạn thảo công văn đến và đi với đối tác và thầu phụ, dịch hồ sơ và tài liệu kỹ thuật cho Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó bằng tiếng Anh.

Thực hiện các công việc văn phòng liên quan đến trình duyệt hồ sơ: photo, scan, mail...

Cập nhật tình hình thi công, hồ sơ trình duyệt, vật tư, bản vẽ để gửi báo cáo (ngày, tuần, tháng).

Gửi báo cáo theo đúng thời gian yêu cầu của đối tác.

Kết hợp với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó để hoàn tất các công việc cần thiết tại công trình với đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Nhân lực ...

Có kinh nghiệm tổng hợp hồ sơ, quản lý hồ sơ

Tiếng anh khá (giao tiếp được với người nước ngoài và làm báo cáo)

Tại Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong quá trình thử việc, không nợ lương

Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.

Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Phụ cấp cơm trưa, nước uống, gửi xe...

Thưởng dự án, lương 13 hàng năm...

Nghỉ mát cố định hàng năm.

Quà Tết, Trung thu, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E

