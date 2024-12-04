Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 443 Lê Đại Hành P.11, Quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Đến 7 Triệu

-Đón tiếp khách tại văn phòng
-Tư vấn hướng dẫn khách ký gởi, đặt hàng.
-Viết bài, đăng bài trên các phương tiện đại chúng.
-Soạn thảo hợp đồng
-Lưu trữ hồ sơ, ngăn nắp, gọn gàng, khoa học.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Biết world, excell
-Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực.
-Có tinh thần làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
-Giao tiếp khéo, nhã nhặn, lịch sự.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản: 7tr
-Hoa hồng : 3%/ tổng doanh thu đội nhóm mang về.
-Thử việc : 3 tháng ký hợp đồng chính thức.
-Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
-Lương tháng thứ 13 + thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 443 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

