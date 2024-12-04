Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong
Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 443 Lê Đại Hành P.11, Quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Đến 7 Triệu
-Đón tiếp khách tại văn phòng
-Tư vấn hướng dẫn khách ký gởi, đặt hàng.
-Viết bài, đăng bài trên các phương tiện đại chúng.
-Soạn thảo hợp đồng
-Lưu trữ hồ sơ, ngăn nắp, gọn gàng, khoa học.
Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Biết world, excell
-Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực.
-Có tinh thần làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
-Giao tiếp khéo, nhã nhặn, lịch sự.
-Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực.
-Có tinh thần làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
-Giao tiếp khéo, nhã nhặn, lịch sự.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cơ bản: 7tr
-Hoa hồng : 3%/ tổng doanh thu đội nhóm mang về.
-Thử việc : 3 tháng ký hợp đồng chính thức.
-Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
-Lương tháng thứ 13 + thưởng.
-Hoa hồng : 3%/ tổng doanh thu đội nhóm mang về.
-Thử việc : 3 tháng ký hợp đồng chính thức.
-Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
-Lương tháng thứ 13 + thưởng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI