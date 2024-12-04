Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 443 Lê Đại Hành P.11, Quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Đến 7 Triệu

-Đón tiếp khách tại văn phòng

-Tư vấn hướng dẫn khách ký gởi, đặt hàng.

-Viết bài, đăng bài trên các phương tiện đại chúng.

-Soạn thảo hợp đồng

-Lưu trữ hồ sơ, ngăn nắp, gọn gàng, khoa học.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Biết world, excell

-Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực.

-Có tinh thần làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

-Giao tiếp khéo, nhã nhặn, lịch sự.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản: 7tr

-Hoa hồng : 3%/ tổng doanh thu đội nhóm mang về.

-Thử việc : 3 tháng ký hợp đồng chính thức.

-Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

-Lương tháng thứ 13 + thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Gia Hưng Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin