Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Khang Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Khang Luật
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- A412OT01, tầng 12, tòa A4, Vinhomes Golden River, Số 2 Tôn Đ
- Phường Bến Nghé
- Quận 1
- TP Hồ Chí Minh., Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Được hướng dẫn mang hồ sơ đi nộp lên cơ quan nhà nước cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền (lĩnh vực Sở hữu trí tuệ như đăng ký thương hiệu, bản quyền...)
Trao đổi công việc trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn - trung thực - vui vẻ - trang phục gọn gàng - hòa đồng.
Tuổi từ 21 đến 30 tuổi
Tốt nghiệp: đang đi học hoặc đã tốt nghiệp.
Sẵn sàng đi làm ngay
Ưu tiên cho các bạn vừa đi học vừa đi làm - để có thêm thu nhập và được trải nghiệm và có kinh nghiệm làm việc với Cơ quan NN
Tại Công Ty TNHH Khang Luật Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 3 triệu + phụ cấp xăng 500k
Được thưởng lễ: 5 ngày lễ lớn trong năm
Thời gian làm việc: 2 đến 3 tiếng mỗi ngày, sáng hay chiều có thể thương lượng. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Nghỉ thứ 7 - chủ nhật
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.
Được tiếp xúc với cơ quan nhà nước, nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm khi làm việc với cơ quan nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khang Luật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
