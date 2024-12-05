Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Khang Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A412OT01, tầng 12, tòa A4, Vinhomes Golden River, Số 2 Tôn Đ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh., Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Được hướng dẫn mang hồ sơ đi nộp lên cơ quan nhà nước cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền (lĩnh vực Sở hữu trí tuệ như đăng ký thương hiệu, bản quyền...)

Trao đổi công việc trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn - trung thực - vui vẻ - trang phục gọn gàng - hòa đồng.

Tuổi từ 21 đến 30 tuổi

Tốt nghiệp: đang đi học hoặc đã tốt nghiệp.

Sẵn sàng đi làm ngay

Ưu tiên cho các bạn vừa đi học vừa đi làm - để có thêm thu nhập và được trải nghiệm và có kinh nghiệm làm việc với Cơ quan NN

Tại Công Ty TNHH Khang Luật Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 3 triệu + phụ cấp xăng 500k

Được thưởng lễ: 5 ngày lễ lớn trong năm

Thời gian làm việc: 2 đến 3 tiếng mỗi ngày, sáng hay chiều có thể thương lượng. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Nghỉ thứ 7 - chủ nhật

Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.

Được tiếp xúc với cơ quan nhà nước, nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm khi làm việc với cơ quan nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khang Luật

