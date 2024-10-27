Tuyển Hỗ trợ kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VNDIRECT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
VNDIRECT Pro Company

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại VNDIRECT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các thắc mắc của đội ngũ. Tổng hợp và phân tích các nhu cầu đề xuất, ý kiến đóng góp của đội ngũ kinh doanh theo IPAM. Xử lý, kiểm soát và cập nhật tiến độ, kết quả các giải pháp thực hiện với các bên liên quan Là cầu nối truyền thông giữa công ty và các đơn vị kinh doanh nhằm cập nhật các thông tin đầy đủ và kịp thời Tổ chức nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng các chương trình thúc đẩy kinh doanh và gắn kết đội ngũ Triển khai và kiểm soát hiệu quả hoạt động của các chương trình nêu trên Phối hợp xây dựng đầu bài số hóa công cụ / chuẩn hóa quy trình làm việc cho đội ngũ kinh doanh Tham gia xây dựng và vận hành các hệ thống dành cho đội ngũ kinh doanh.
Tiếp nhận các thắc mắc của đội ngũ. Tổng hợp và phân tích các nhu cầu đề xuất, ý kiến đóng góp của đội ngũ kinh doanh theo IPAM.
Xử lý, kiểm soát và cập nhật tiến độ, kết quả các giải pháp thực hiện với các bên liên quan
Là cầu nối truyền thông giữa công ty và các đơn vị kinh doanh nhằm cập nhật các thông tin đầy đủ và kịp thời
Tổ chức nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng các chương trình thúc đẩy kinh doanh và gắn kết đội ngũ
Triển khai và kiểm soát hiệu quả hoạt động của các chương trình nêu trên
Phối hợp xây dựng đầu bài số hóa công cụ / chuẩn hóa quy trình làm việc cho đội ngũ kinh doanh
Tham gia xây dựng và vận hành các hệ thống dành cho đội ngũ kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp/Chứng chỉ
Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
2. Yêu cầu kinh nghiệm
Tối thiểu 2 năm về BA kinh doanh hoặc làm việc tại các phòng ban liên quan đến nghiệp vụ / xây dựng quy trình / hệ thống kinh doanh Ưu tiên kinh nghiệm trong các bộ phận hỗ trợ kinh doanh/quản lý kinh doanh doanh tại các ngân hàng - công ty chứng khoán khác
Tối thiểu 2 năm về BA kinh doanh hoặc làm việc tại các phòng ban liên quan đến nghiệp vụ / xây dựng quy trình / hệ thống kinh doanh
Ưu tiên kinh nghiệm trong các bộ phận hỗ trợ kinh doanh/quản lý kinh doanh doanh tại các ngân hàng - công ty chứng khoán khác
3. Yêu cầu kỹ năng công việc:
Am hiểu kinh doanh Tiếp nhận, phân tích, tổng hợp các nhu cầu của Biz Viết đầu bài các tài liệu mô tả yêu cầu và giải pháp đề xuất Kỹ năng truyền thông Kỹ năng tương tác với đội ngũ Khả năng giải quyết vấn đề
Am hiểu kinh doanh
Tiếp nhận, phân tích, tổng hợp các nhu cầu của Biz
Viết đầu bài các tài liệu mô tả yêu cầu và giải pháp đề xuất
Kỹ năng truyền thông
Kỹ năng tương tác với đội ngũ
Khả năng giải quyết vấn đề

Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc). Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động. Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc).
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VNDIRECT Pro Company

VNDIRECT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

