Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Coalimex số 33 Tràng Thi - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu để biến ý tưởng thành sản phẩm iOS app (dòng Remote và IoT) phục vụ hàng triệu người sử dụng trên thế giới. Teamwork với các nhân sự Design, Project Manager, Product Marketing để tìm những giải pháp tối ưu, nâng cấp sản phẩm. Bảo trì, nghiên cứu tính năng mới cho các ứng dụng đang vận hành, phát triển sản phẩm mới.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Lập trình viên iOS. Có nền tảng vững chắc về Khoa học máy tính Kiến thức sâu rộng về các xu hướng mới nhất về kỹ thuật phần mềm – đánh giá mã, chất lượng mã, CI/CD, giám sát, đa luồng và quản lý bộ nhớ. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Swift, có hiểu biết về Objective-C / C++ Thành thạo UIKit. Storyboard – Hiểu biết SwiftUI Thành thạo Database – CoreData , swift data Thành thạo xử lý các Animation Có kinh nghiệm làm việc với Websocket , Webrtc , HLS (HTTP Live Stream) , Có kinh nghiệm xử lý đa luồng với Grand Central Dispatch, NSOperation Có kinh nghiệm làm việc với CocoaPod , Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics , RESTful API, Json Có khả năng tự nghiên cứu, tự học tốt, tự tin áp dụng công nghệ mới vào công việc. Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có thể làm việc, trao đổi công việc với Project Manager/Product Marketing và Designer hiệu quả.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm với dòng sản phẩm Remote và IoT Đã có các sản phẩm tự phát hành trên App store. Có tư duy tốt, linh hoạt khi phát triển sản phẩm product.

Tại CÔNG TY TNHH ECO MOBILE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 20.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ/tháng. Phụ cấp ăn trưa ngoài lương. Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương. Bảo hiểm xã hội full lương cứng. Thưởng chia sẻ lợi nhuận kinh doanh (Cơ hội thu nhập khủng khi phát triển sản phẩm lớn). Thưởng kinh doanh cuối năm tùy vào tình hình kinh doanh của Công ty Được tham gia các hoạt động thường niên: Teambuilding và du lịch 2 lần mỗi năm. Được tiếp cận các sản phẩm quốc tế, có hàng triệu người dùng. Được trực tiếp tham gia vào các quyết định quan trọng trong sản phẩm. Được học kĩ năng quản lý dự án, học cách làm việc trong môi trường tự quản. Được làm việc cùng đội ngũ Tech/Project Manager/Designer giàu kinh nghiệm, đã đạt những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực mobile app. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ lễ, Tết nghỉ theo quy định Nhà nước. Giờ làm việc: Sáng 8h – 12h, chiều 13h30 – 17h30 (7,5h/ngày) Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO MOBILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.