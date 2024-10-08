Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ECO MOBILE
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH ECO MOBILE

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH ECO MOBILE

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Coalimex số 33 Tràng Thi

- Trần Hưng Đạo

- Hoàn Kiếm

- Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên:
Tại CÔNG TY TNHH ECO MOBILE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO MOBILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECO MOBILE

CÔNG TY TNHH ECO MOBILE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa Coalimex, số 33 Tràng Thi, Trần Hưng Đại, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

